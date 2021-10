Euromaritime 2017 : la CCI de région aux côtés des PME

Après une première édition qui avait permis d'organiser 230 rendez-vous avec 80 entreprises, la CCI Paris Ile-de-France renouvelle la convention d'affaires d'Euromaritime. Via la plateforme Euromaritime Business Meetings, outil support de cette convention d'affaires, elle facilite la vie des professionnels –exposants, visiteurs, acheteurs, vendeurs, donneurs d'ordre– et optimise la mise en place de leur réseau et de leurs rencontres lors d'Euromaritime 2017.

Les entreprises peuvent ainsi :

- publier leurs offres de coopération sur la plateforme en ligne et de se donner ainsi plus de visibilité,

- cibler et qualifier de nouveaux partenaires en consultant les profils des entreprises participant à la convention,

- contacter en amont les interlocuteurs qui pourraient les intéresser,

- optimiser leur temps passé sur le salon grâce à un planning de rendez-vous sur mesure.

Euromaritime en bref :

- Premier salon européen d'économie maritime

- Trois jours d'exposition pour rencontrer toute l'expertise internationale du secteur maritime

- Plus de 320 Exposants dont 40 % de sociétés ou filiales de groupes internationaux

- 6 000 visiteurs venus de 50 pays

- Six délégations officielles de hautes personnalités européennes



​Euromaritime Business Meetings

31 janvier au 2 février, de 10h à 17h

Paris Porte de Versailles - Hall 3