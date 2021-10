Eurojuris France et Legalstart.fr allient leurs forces

Ce partenariat technologique sans précédent entre professionnels du droit et legaltech promet de remuer la sphère du conseil aux entrepreneurs.

L'association de ces deux « partenaires complémentaires » permet « la rencontre entre les services juridiques standards et complexes », selon Timothée Rambaud, co-fondateur de Legalstart.fr.

Accompagner au mieux les entrepreneurs

Le « partenariat gagnant-gagnant » prévoit le référencement des avocats et des experts juridiques du réseau Eurojuris France spécialisés en droit des sociétés sur la plateforme Legalstart.fr qui a déjà accompagné 40 000 entrepreneurs depuis son lancement en 2013. Il prévoit aussi le développement de prestations packagées en ligne, et de « prestations juridiques intermédiaires à venir » permettant de leur faciliter l'accès aux avocats en améliorant la lisibilité des offres de conseils.

Le but étant d'offrir aux clients des petites et moyennes entreprises une expérience utilisateur sur mesure, simple, rapide et surtout très bon marché.

Les partenaires souhaitent ainsi réinventer les pratiques du droit face aux défis de la digitalisation et avancer dans la réflexion sur l'interprofessionnalité.

« Notre plateforme 100 % en ligne permet de gérer l'ensemble des démarches simples auxquelles les professionnels des TPE et PME peuvent être confrontés. Créer son entreprise, embaucher un salarié, déposer une marque, recouvrer une facture impayée… sont autant de démarches qu'il est possible d'effectuer en ligne sur notre plateforme, de manière simple, rapide, économique et fiable », explique Timothée Rambaud.

Au-delà de ces démarches quotidiennes, certaines situations de la vie des affaires nécessitent un accompagnement plus important et des conseils plus complexes. « C'est dans ce cadre que le partenariat prend tout son sens, note Sophie Clanchet, présidente du réseau Eurojuris France. Notre réseau se distingue aujourd'hui par un taux d'avocats spécialisés supérieur à la moyenne nationale et par son implantation à l'échelle locale. Nous sommes ainsi capables d'apporter un niveau de conseil à forte valeur ajoutée à chaque entrepreneur, selon son secteur d'activité, son implantation géographique et sa problématique. »

Réinventer la pratique du droit

Eurojuris mettra ainsi à disposition des utilisateurs de Legalstart.fr son réseau national d'avocats et d'huissiers et un vivier de praticiens de droit de l'entreprise (travail, fiscal, sociétés). Le réseau proposera également aux entrepreneurs français une multitude de conseils propres aux démarches juridiques à travers le partage de fiches pratiques, d'articles et de vidéos dédiées. L'idée est de combiner une approche logicielle avec des prestations d'avocats afin de répondre de manière exhaustive aux problèmes des petites entreprises.

Ce partenariat se fonde sur une charte de professionnalisme et une totale transparence envers les clients afin de leur offrir la meilleure expérience possible combinant le « do it yourself » grâce à la plateforme Legalstart, et des conseils plus poussés avec Eurojuris.

« Le réseau Eurojuris France s'engage dans la modernisation du droit sans idéologie ni parti pris, déclare Sophie Clanchet. Les défis tels que la digitalisation, la disruption du marché du droit ou de l'interprofessionnalité sont d'une telle ampleur que la réflexion entre représentants d'une même profession ne suffit plus. C'est pour cela que nous avons décidé d'ouvrir le dialogue avec les acteurs de la legaltech à l'image de la start-up Legalstart.fr. »

Pour mettre en place des prestations juridiques dématérialisées à la fois qualitatives et conformes, les deux partenaires se sont engagés à participer conjointement à des actions de formation et de communication auprès des avocats et des entrepreneurs. Par ailleurs, ils proposeront une contribution commune à la « Charte de la legaltech » développée cet automne dans le cadre du programme Open Law.