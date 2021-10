Eurojuris France et eJust signent un partenariat inédit

La solution eJust permet aux entreprises de régler leurs litiges par le biais d'une plateforme 100 % digitale. Le recours à ce « e-tribunal » leur permet d'éviter une procédure longue et onéreuse en les assurant d'un règlement juste par un professionnel du droit. Dans le cadre du partenariat engagé, les membres d'Eurojuris France seront formés à l'arbitrage eJust et pourront désormais intervenir suivant leurs domaines de spécialisation dans le règlement de litiges. Comme le précise Sophie Clanchet, présidente d'Eurojuris France,

« c'est dans ce cadre que s'inscrit notre partenariat avec eJust. Notre réseau se distingue aujourd'hui par un taux d'avocats spécialistes supérieur à la moyenne nationale mais aussi par la diversité des secteurs d'activité maîtrisés par les membres : construction, BTP, hôtellerie-restauration, agriculture, collectivités, etc. Nous sommes fiers de pouvoir mettre ces expertises ainsi que celles de nos huissiers à la disposition des entreprises qui ont recours à eJust, et de faciliter ainsi la gestion de leurs activités au quotidien. »

De son côté, explique Amiel Feldman, avocat et fondateur d'eJust,

« nous avons besoin de professionnels expérimentés et spécialisés dans ces domaines, comme les membres d'Eurojuris France, qu'il s'agisse des avocats à même de trancher les litiges ou des huissiers à même de faciliter la mise en œuvre des décisions. »

Formation ad hoc

Les membres d'Eurojuris France seront ainsi formés à l'utilisation de la plateforme et au suivi des procédures de l'arbitrage en ligne. À l'issue de la formation, les membres du réseau obtiendront la certification eJust, attestant leur aptitude à régler un litige sur la plateforme. En tant qu'arbitres, ils seront évalués en continu sur trois critères : le respect des processus et des délais, la qualité des échanges avec les parties ainsi que la clarté des sentences et des décisions rendues. Avant de s'engager dans un arbitrage, les membres devront également signer une déclaration garantissant leur indépendance et leur impartialité envers les parties concernées par cette procédure.

À travers ce partenariat, Eurojuris France et eJust s'engagent également à mener conjointement les réflexions concernant le marché du droit qui connaît aujourd'hui de profondes mutations liées au digital, à la déjudiciarisation de l'activité et à la libéralisation des prestations juridiques. Dans ce contexte de transformation, Eurojuris France œuvre pour redessiner les contours de la profession, ainsi que le souligne Sophie Clanchet :

« Nous sommes guidés par une volonté d'ouverture. La réflexion entre représentants d'une même profession ne suffit plus. Nous avons décidé d'associer l'ensemble des parties prenantes du marché du droit car l'air du temps est à l'innovation collective. L'arrivée de nouveaux acteurs comme eJust est une formidable opportunité pour imaginer de nouvelles manières de travailler au profit d'une valeur ajoutée toujours plus grande pour nos clients. »