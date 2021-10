Eurocopter prévoit 1 000 embauches en 2013

L'an dernier, le groupe avait recruté 1 700 personnes, dont 1 000 sur son site principal, situé à Marignane (Bouches-du-Rhône, soit une création nette de 750 emplois sur cette seule unité).



Le premier employeur de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur vise 1 000 embauches cette année, dont 700 à Marignane, a-t-il ajouté. Environ 70% seront des créations de postes d'ouvriers, techniciens et ingénieurs de recherche et de production.



"On a déjà fait beaucoup, on va continuer à embaucher", a-t-il commenté. "Nous sommes dans un temps de croissance, un temps d'innovation important", a expliqué le dirigeant, mentionnant notamment le programme "X4".



Le groupe travaille sur ce projet d'hélicoptère, dans la gamme d'appareils de 4 tonnes, destiné à remplacer le modèle Dauphin, "ce qui préfigure le renouvellement de toute la gamme", a-t-il déclaré.



Pour accompagner cette croissance et ses créations d'emploi, une négociation est en cours avec les partenaires sociaux pour augmenter le temps de travail des cadres, afin de faciliter la formation des nouveaux embauchés.



Le groupe prévoit en outre l'extension de son site de construction, qui jouxte l'aéroport de Marseille Provence, et l'ouverture de plusieurs nouveaux bâtiments pour accueillir de nouveaux espaces de recherche et développement, ainsi que des sous-traitants.