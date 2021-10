Euro 2016 : une fan zone sous haute surveillance au Champ de Mars

À défaut d’être présents dans les stades, les amateurs de football pourront investir le Champ de Mars pour profiter des matchs de l’Euro 2016. La « conception, l’aménagement, l’exploitation et la responsabilité » du site seront confiés au groupe Lagardère Sports, contre une redevance de 150 000 euros à la Ville plus la moitié des produits réalisés au-delà de 6 millions d’euros de recettes. Paris permettra aussi contre rétributions diverses aux pays participant à la compétition, de s’installer entre le musée d’Orsay et le pont de l’Alma en bord de Seine dans le cadre de l’animation des « Berges de l’Europe ».

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a rappelé que l’Euro 2016 devait rester une « grande fête pour le plus grand nombre mais en même temps sécurisée ». La Ville et des représentants de la préfecture de police ont rappelé que la sécurité serait extrême, à l’identique de celle des stades, avec au moins 350 agents de sécurité privée, équipe cynophile, double contrôle, vidéosurveillance, etc.