Étudiants et entrepreneurs regroupés sur un même site

Dans un seul et même lieu, ce campus rassemble quatre écoles : ESG management school, l’IICP communication et journalisme, PSB Paris school of business, la Web school factory, école de management du numérique et un cluster (lire encadré) regroupant des entreprises. Les mondes de l’enseignement, du management, de l’entrepreunariat et de l’économie numérique cohabitent au sein de ses 9000 m2 rénovés. Les 3500 élèves et la vingtaine de dirigeants de PME profitent d’une médiathèque et d’un café où ils ont la possibilité de se relaxer ou de travailler à un projet.





« Faire le choix d’intégrer un nouvel environnement au cœur d’un quartier de Paris très fortement tourné vers l’innovation, associer des écoles complémentaires et leur permettre de décloisonner leurs cursus, c’est une mutation et une audace stimulante que nous sommes heureux de porter et dont nous savons qu’elle répond aux besoins des étudiants et des employeurs », explique MichelAugendre, Directeur Général du Pôle Management de Studialis.

