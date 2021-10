Etudiants des universités : taux d'emploi en hausse

En comparaison, l’emploi des jeunes diplômés d’Écoles de commerce, n’évolue que de 9 points. « Ce sont les diplômés de l’Université qui montrent l’amélioration la plus nette » pour le taux d’emploi en CDI. L’étude précise néanmoins, que ce sont les diplômés d’écoles d’ingénieurs qui restent les mieux placés sur le marché de l’emploi au terme de cinq années.

La bonne nouvelle s’adresse tout particulièrement aux étudiants en faculté de Droit et de sciences politiques. « C’est en droit et sciences politiques que le taux d’emploi progresse le plus (+31 points) ». La discipline est suivie des lettres et des langues (+27 points), de l’économie (+24 points) et des sciences humaines (+23 points). A l’inverse, parmi les disciplines qui progressent le moins, l’étude relève l’informatique, le médical, le génie civil. Ces disciplines « progressent relativement peu en quatre ans, mais elles affichaient déjà un taux d’emploi très élevé un an après le diplôme ».

L’Apec n’est pas la seule à avoir révélé cette tendance. Fin 2013, le journal Le Monde titrait déjà « L’université française, un tremplin pour l’entreprise »[1], à propos de la quatrième enquête annuelle sur l’insertion des étudiants diplômés de l’universités en 2010. L’enquête révèle globalement que le taux d’insertion des diplômés issus des universités est élevé. « Il y a un réel décalage entre la perception de ce qu’est l’université aujourd’hui et la réalité », explique alors la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso.