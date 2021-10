Etude sur les avocats de demain

Dans un contexte de mutation, de féminisation de la profession et de fortes turbulences économiques, l’Observatoire du Conseil national des barreaux (CNB) souhaite approfondir sa connaissance de la profession dans une optique prospective et savoir comment les avocats perçoivent, se préparent et répondent aux grands enjeux de l’avenir.

A cette occasion, l’institut CSA va être amené à prendre contact avec certains avocats. Leur concours est précieux pour la réussite de cette enquête qui repose sur la fiabilité et la richesse des données recueillies.

L’Observatoire s’est assuré que cette mission sera menée avec toute la rigueur, la précision et la confidentialité qu’elle requiert. Conformément à l’article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, cette étude a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et tout avocat ayant répondu dispose d’un droit d’accès et de rectification permanent des données nominatives le concernant.