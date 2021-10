Etude sur le coaching digital : un nouveau levier d'engagement et de performance des managers ?

Former en interne les leaders de demain

De nombreuses entreprises ont compris l'intérêt de former leurs managers en interne. Cependant, la méthode utilisée reste souvent mal adaptée. Parmi les nombreux moyens de développement proposés en entreprise, les séminaires d'équipe sont les plus courants (39 %). Malgré la mise en place de ces dispositifs, les talents sont tout de même de plus en plus démissionnaires. En effet, 14 % des cadres interrogés ont confirmé avoir quitté volontairement leur emploi en raison d'un manque de possibilités de développement de carrière. Aussi, peu de formations proposées aux employés s'avèrent adaptées à leur personnalité, leur parcours et leurs priorités professionnelles.

Le coaching en entreprise intervient comme une solution pour faire progresser ou évoluer tout salarié, tant en termes de compétences (gestion du stress, du temps, des équipes) que dans sa relation avec la hiérarchie (résolution de conflit, apprendre à demander quelque chose ou négocier avec des collaborateurs etc..). Selon l'étude, 83 % des personnes interrogées ont déclaré que le développement personnel était à la fois extrêmement important ou relativement important dans leur rôle de responsable. Être coaché permet d'atteindre des objectifs professionnels à l'aide d'un expert externe qui a le recul nécessaire pour accompagner les équipes et en apportant des options de plans d'action.

Développer le leadership des équipes

24 % des cadres interrogés ont déclaré que leur principale crainte d'être dans un rôle de direction est liée à la gestion des performances et de la responsabilité de l'équipe.

La responsabilité envers la direction générale (9 %) est également une crainte fréquente cernée au sein des équipes, évaluée comme un frein des dirigeants à constituer et à entretenir des équipes très engagées et performantes. Les salariés prennent moins de responsabilités par manque de savoir-être (compétences humaines et comportementales) qui leur permettrait de gérer une équipe, participant ainsi à l'accroissement de l'activité de l'entreprise. Pourtant, 23 % des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation ne leur apportait aucun soutien et qu'uniquement 14 % des services de ressources humaines seraient mobilisés pour répondre à leurs préoccupations. Les employeurs et organisations ne réalisent pas encore tout l'impact que le développement personnel peut avoir sur leurs activités et leur croissance, ainsi que sur la rétention des talents. Le coaching digital quant à lui connaît encore de nombreuses idées reçues sur le coût, et la mise en œuvre des sessions par exemple.

Attirer et retenir les talents pour pérenniser la croissance des entreprises

Le coaching en entreprise apparaît comme l'outil le plus pertinent pour développer et retenir les dirigeants et leaders de demain. En effet, 22 % des personnes interrogées ont déclaré que le coaching permettrait d'accroître la confiance et la productivité au sein de l'équipe. On constate une nouvelle perception du coaching en entreprise qui émane peu à peu. Tandis que le coaching digital était jusqu'alors adopté en dernier recours pour résoudre des problématiques de performances, de motivation ou interpersonnelles, le coaching est désormais un outil de rétention de talents et source de croissance économique.

Le coaching digital est perçu comme un avantage clé lors d'une candidature, surtout chez les millenials qui tendent à occuper plus rapidement des postes à responsabilités une fois sur le marché du travail. 52 % des personnes interrogées privilégient plus l'offre de coaching digital par rapport au travail à distance (48 %). Désormais considéré comme un besoin essentiel en entreprise, le coaching est gage de flexibilité et d'engagement des employés. Levier incontournable pour fidéliser et consolider la relation entre collaborateurs et salariés.



Méthodologie : étude réalisée par CoachHub auprès de 1 059 personnes au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis du 1er au 31 janvier 2020. Les personnes interrogées sont issues des secteurs d'activité suivants : banque/finance, biens de consommation courante, télécommunications, automobile, technologies de l'information (IT), assurance, industrie et santé.