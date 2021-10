Etude LEXFAIR : Annamaria Brogna, nommée notaire associée

Annamaria Brogna a été nommée notaire associée au sein de l'étude LEXFAIR par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 octobre 2020. Avec cette nomination, LEXFAIR poursuit son développement et affirme sa volonté d'offrir des parcours d'évolution à des jeunes talents. Arrivée en 2007 pour réaliser son stage de fin d'études dans le cadre de son Diplôme Supérieur du Notariat (DSN), Annamaria Brogna a débuté sa carrière chez LEXFAIR. Après quelques années en poste, elle a choisi de parfaire son expertise en immobilier institutionnel en rejoignant pendant deux ans une étude parisienne d'envergure. A cette occasion, elle a pu compléter ses connaissances au contact de nombreux professionnels proposant une autre approche du métier. Cette complémentarité et cette expérience permettent à Annamaria Brogna de disposer d'une expertise en immobilier complexe riche et complète et de proposer un accompagnement sur-mesure à ses clients.

Annamaria Brogna rejoint Olaf Déchin, France Hoang et Dominique Devriendt, associés notaires au sein de LEXFAIR.

« Nous sommes ravis qu'Annamaria, que nous avons connue stagiaire, rejoigne notre équipe de direction en qualité d'associée. Son expérience et son dynamisme sont à l'image de celle que nous voulons donner à l'étude LEXFAIR. L'expertise dont elle dispose et sa volonté de développer davantage le volet international offrent à LEXFAIR de véritables perspectives d'avenir dont nous ne pouvons que nous réjouir. », explique Olaf Déchin, notaire associé de LEXFAIR.