Etude inédite sur les PME dépendantes de la transformation en France

Mandaté par la FEEF pour travailler sur les spécificités et performances des entreprises indépendantes, le cabinet Asterès a publié une toute nouvelle étude intitulée « les PME/ETI industrielles indépendantes : une réussite économique et sociale durable au cœur des territoires ». Pour cela, il s'est basé sur des données spécifiques nouvellement collectées, via des questionnaire et entretiens, auprès des entreprises indépendantes de la transformation, ainsi que sur la base de données Diane des tribunaux de commerce et celle de l'Insee (Esane). Les entreprises étudiées sont des TPE/PME/ETI françaises indépendantes de tous groupes privés ou coopératifs, dirigées par un entrepreneur et fabriquant les produits de grande consommation alimentaires et non alimentaires.

L'étude a révélé la spécificité du modèle de ces entreprises indépendantes, qui allie une logique économique, sociale et territoriale. Par ailleurs, l'ancrage territorial pérenne de ces entreprises semble créer des liens bénéfiques réciproques avec la société qui les entoure.

Caractéristiques spécifiques de ce modèle économique

Ce modèle, qui n'est pas centré sur la maximisation du profit, se caractérise par la création de près de 200 000 emplois locaux, un investissement de long terme sur les salariés et une place importante faite à la formation et une forte dimension sociétale, avec près de 70 % de ces entreprises engagées dans une démarche RSE. Autres caractéristiques, ce modèle dispose d'un important maillage industriel du territoire, avec 33 000 sites de production, donne la priorité aux approvisionnements français, pour plus de 50 %, et bénéficie d'une croissance rapide et dynamique par rapport aux grands groupes et à leurs filiales puisqu'il recense + 37 % de chiffre d'affaires entre 2009 et 2018, contre 27 % pour l'ensemble de l'industrie.

Parallèlement, l'étude révèle que l'importance des effets d'entraînement de ces entreprises indépendantes sur l'ensemble de l'économie : 1 million d'euros de dépenses courants entraîne la création de 13 emplois au bout de 4 ans, contre 8 emplois pour la moyenne des entreprises françaises. De ce fait, l'impact économique des PME indépendantes de la transformation est deux fois supérieur à leur chiffre d'affaires propre, faisant de ces entreprises des acteurs fiables pour la reprise économique.

« Le modèle des entreprises indépendantes se montre aussi particulièrement résistant aux crises, car il valorise une action de long-terme, et ouvert sur le monde, depuis leur ancrage régional », souligne Nicolas Bouzou, directeur d'Asterès. « Au-delà de l'opposition classique ‘PME' et ‘multinationales', le caractère indépendant est central pour analyser l'apport des entreprises à leur territoire. En effet, la valeur ajoutée durable créée par les PME/ETI indépendantes à logique partenariale est nettement supérieure à celle des entreprises non indépendantes à logique actionnariale », ajoute Dominique Amirault, président de la FEEF.