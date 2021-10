Etelio, alliance de cabinets d'affaires indépendants

Sous l’impulsion de Granrut Avocats, sept cabinets ont décidé de créer le réseau Etelio, fédérant ainsi plus de 150 avocats. Ces cabinets d’affaires interviennent en conseil et en contentieux, sont implantés à Paris (Granrut Avocats), Lyon (Jurilex), Marseille (Ringlé Roy & Associés), Bordeaux (Cabinet Lexia), Nantes/La Roche-sur-Yon (Parthema), Lille (Espace Juridique Avocats) et Strasbourg (HSKA).

La spécificité de ce réseau orienté vers le co-développement, tient à ce qu’il est constitué de cabinets indépendants qui souhaitent le rester.