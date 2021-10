États Généraux du Droit Administratif le 27 septembre

Cette manifestation est devenue le rendez-vous annuel des professionnels ayant en commun leur intérêt pour cette matière et un lieu d'échanges entre avocats et magistrats de l'ordre administratif.

Une journée sur le thème « Le juge administratif et les questions de société »

Les travaux se déclineront sur la base d’une journée :



- Toute la matinée en plénière autour d’un débat et d’échanges avec la salle sur le thème « Nouvelles attentes de la société, nouveau procès administratif ».



- L’après-midi sous la forme d'ateliers de formations pratiques autour des thèmes :

- Droit au logement

- Le principe de précaution en droit de l'environnement

- Le juge administratif et la privation de liberté

- La notion de harcèlement et de discrimination.