Etats généraux du dommage corporel

Comme à l’accoutumé participeront à la réflexion des magistrats et avocats, des universitaires, juristes, médecins et assureurs. Madame le bâtonnier d’Aix-en-Provence, Catherine Jonathan-Duplaa, explique l’enjeu de cette journée : « Notre barreau a fait en sorte que cette 8e édition se déroule à Aix-en-Provence, car beaucoup de nos confrères sont spécialisés dans le domaine du dommage corporel et il était important pour nous de le faire savoir. Nous avons mis en place un groupe de travail avec l’aide de Gisèle Mor et nous souhaitons mettre en avant le fait que cette journée n’est pas uniquement une journée de formation, mais aussi un moment de réflexion pour la profession. Nous attendons de nombreux intervenants de qualité et la possibilité de comparer nos savoir-faire et nos compétences avec eux. »

La souffrance, fil conducteur de la réflexion, sera abordée à travers toutes ses composantes, qu’elle soit psychique ou physique, et à tous les stades avec le souci de l’individualisation de la réparation auquel le Conseil national des Barreaux et l’ensemble des spécialistes restent attachés.

La matinée se déroulera en assemblée plénière et l’après-midi sous la forme d’ateliers. Vous pourrez ainsi participer au choix à deux des quatre ateliers suivants :

La souffrance : de l’évaluation à la réparation

La prise en compte de la souffrance après consolidation

La souffrance au travail