Etat des lieux des recrutements en France pendant la période de confinement

Le spécialiste de l'expérience candidat au servie de la performance RH et de la marque employeur Yaggo a lancé début avril, en partenariat avec Bloomin, spécialiste de l'expérience collaborateur, la plateforme « Recrutements Covid-19 » sur laquelle ont été centralisées des informations relatives aux politique de recrutement et dont il dresse le bilan.

Maintien des recrutements en CDI

Près de 60 % des entreprises ayant contribué à la plateforme ont confirmé qu'elles maintenaient leurs recrutements en contrat à durée indéterminée et 30 % en contrat à durée déterminée malgré la crise. Elles sont autant à avoir maintenu les postes en alternance et les stages.

Plus d'une centaine d'entreprises volontaires

Depuis début avril, plus d'une centaine d'entreprises ont contribué volontairement sur la plateforme durant le confinement, de toute taille et de secteurs variés dont la grande consommation, la distribution, le luxe, le divertissement et les médias, l'agroalimentaire, l'aéronautique, la finance et les assurances ou encore le conseil.

Parmi les entreprises référencées, Boulanger, Carrefour, Cartier, Chanel ou encore Lactalis, L'OREAL et Monoprix se sont montrées volontaires pour renseigner leur nom, taille et secteur d'activité mais aussi la typologie des postes maintenus, reportés ou stoppés et les sites sur lesquels les candidats peuvent retrouver la liste des postes ouverts au recrutement.

« Cet outil est la traduction d'une valeur phare de Yaggo : la transparence des recruteurs à l'égard des candidats pour les aider dans leurs recherches et améliorer leur expérience de candidature, pilier devenu fondamental de la marque employeur ! », a commenté Matthieu Penet, son fondateur.