Et si vous deveniez l'e-DAF de vos clients ?

Quand un dirigeant est confronté à des difficultés de gestion par manque de temps ou de ressources humaines, il est susceptible d'appeler un prestataire externe en renfort.

La valeur ajoutée de l'expert-comptable

Des études de marché encouragent les cabinets à répondre aux attentes des dirigeants, en gérant la totalité des cycles fournisseurs et clients, voire la trésorerie, ou encore en recherchant des financements.

Grâce à la notoriété de sa formation et la force de sa marque, l'expert-comptable a la capacité d'assurer des missions de sous-traitance dans tous les domaines. Encore faut-il qu'il communique à ses clients son nouveau positionnement et qu'il puisse dédier des ressources à l'administration générale de l'entreprise.

Les priorités des directions financières en 2019

Depuis plus de dix ans le rôle des directions financières, s'est largement étoffé et transformé. Quelle est l'action des directions financières dans le développement des entreprises face aux avancées technologiques ? Quels vont être les défis à relever par les directions financières sur leur processus, sur leur organisation, sur le pilotage de la performance, et aussi sur la gestion de leurs talents ?

Ces défis sont autant d'opportunités pour l'expert-comptable, conseil privilégié de l'entrepreneur, lui permettant de devenir le centre externalisé des fonctions supports de la TPE/PME et en donnant, de ce fait, à ses clients la possibilité de se concentrer sur leur cœur de métier.

L'enquête sur les priorités 2019 du directeur financier (Source : www.pwc.fr/priorites-2019-directeur-financier.htlm), porte sur des entreprises de toute taille et de tout secteur. A titre d'exemple, le pilotage de la performance est une priorité plébiscitée par les répondants. Elle a trait à l'amélioration de la qualité de l'information de gestion et au raccourcissement des délais de reporting grâce à la digitalisation.

Les solutions digitales de l'expert-comptable

La mise en place des solutions digitales venant répondre aux besoins exprimés ci-dessus comprend trois degrés de maturité.

En tout premier lieu, c'est le moment de tirer profit au maximum des technologies existantes en termes de dématérialisation : scan des factures et automatisation de saisie ; rapatriement des données bancaires ; paramétrage des logiciels comptables et de paie ou automatisation de saisie des notes de frais.

Ensuite, il est possible d'entrer dans l'ère de l'analyse de données via l'utilisation d'outils d'informatique décisionnelle (business intelligence – BI). Grâce à ces outils, l'expert-comptable peut procéder à des analyses et à la construction de tableaux de bord essentiels au pilotage de l'entreprise.

Enfin, il s'agit de s'approprier l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) dans la profession. Les technologies liées à l'IA interviennent dans une automatisation accrue des travaux de saisie comptable, dans une meilleure reconnaissance des caractères et donc des factures, mais aussi dans le prédictif.

La confiance qu'accorde le client à son expert-comptable, tout comme sa capacité à véhiculer de la sécurité, lui assure une place de premier plan pour accompagner le mouvement général de transformation numérique touchant les fonctions financières. La connaissance des priorités des directions financières et des solutions digitales lui permettra d'élaborer sa proposition de valeur à bon escient.