Et si nous inventions ensemble l'entreprise du XXIe siècle ?

Des structures intègrent au quotidien, auprès de leurs équipes, l'outil digital mais ce dernier peine parfois à trouver une place concrète au sein de l'organisation.

Loin de toute prétention, des clichés et des idées reçues, voilà le challenge innovant que s'est lancé Vincent Caltabellotta en rédigeant ce livre indispensable à l'usage des managers avertis ou en herbe, ceux qui ont déjà émergé et ceux qui naîtront demain.

L'entreprise proposée par Vincent est une organisation pleine de sens où l'humain, le cœur et le digital ne font qu'un au service des managers, chefs d'équipe, directeurs et de leurs salariés.

Cette "entreprise libérée 2.0" devient alors un véritable terrain d'expérimentation. Quand oser amène d'autres à douter, il décide de partir à la rencontre des professionnels qui se trouvent dans cette dualité du passé et de l'avenir, place à laquelle il s'est lui aussi identifié.

S'amorce un dialogue intérieur, pragmatique et ambitieux, entre la plume du professionnel et les lecteurs pour aboutir sur une invitation à une prise de conscience collective. L'auteur dessine une sorte de nouvelle philosophie du management « en quête du bonheur ».

Vincent Caltabellotta, 43 ans, entrepreneur d'idées et de projets fonde Sineos consulting en 2007, puis prend la tête de la Direction de l'observatoire national des dirigeants commerciaux de France de 2014 à 2017. C'est à l'IDRAC Business School et à l'université d'Angers qu'il choisit d'enseigner et de partager sa fibre managériale et commerciale.