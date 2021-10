Dans le cadre du Plan de transition numérique dans le bâtiment, les acteurs du secteur ont signé la Charte BIM 2022, qui vise à généraliser l'utilisation du BIM pour les constructions neuves.

Les entreprises du bâtiment, et notamment les PME, doivent s'y préparer dès maintenant afin d'aborder les opportunités de marchés générées par ce nouveau savoir-faire.

Le BIM est à la fois une technologie incluant des outils de dématérialisation et un processus d'organisation du travail et de gestion de données appliqués aux chantiers de la phase de conception, à sa réalisation et à la gestion future du bâtiment. Il révolutionne la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments et des infrastructures et permet d'améliorer la prise de décisions.