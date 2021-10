ESS : la Fabrique Aviva invite le grand public à sélectionner 15 finalistes

La Fabrique Aviva accompagne depuis plus de 4 ans maintenant des porteurs de projets dans les domaines de la santé, l'environnement, l'inclusion et l'emploi. En plus de la dotation financière qu'elle octroie à des entrepreneurs utiles et innovants, elle apporte également une aide concrète au développement des projets des candidats, grâce aux conseils de ses experts et partenaires.

« Le soutien aux entrepreneurs est l'un des piliers de la stratégie RSE d'Aviva France. Dans ce contexte de crise économique, sanitaire et sociale sans précédent, nous souhaitons plus que jamais nous mobiliser pour les aider à faire face aux défis qui se posent, à développer leurs activités et à faire grandir leurs projets. La Fabrique Aviva souhaite soutenir ces initiatives entrepreneuriales à impact, tout en y associant le grand public afin que chacun puisse se sentir acteur du développement de l'économie locale et durable », commente Patrick Dixneuf, directeur général d'Aviva France.

1 million d'euros pour 15 projets utiles et innovants

Grande nouveauté de cette année : tous les projets soumis au vote du grand public seront également évalués par cinq jurys régionaux du 9 mars au 29 avril prochain (en visio du fait de la crise sanitaire), les votes du public comptant pour 40 % de la note finale. En 2021, La Fabrique Aviva s'inscrit donc dans le soutien aux territoires. Ce sont ainsi 15 projets innovants, conciliant objectif de performance économique, impact social et environnemental, qui seront récompensés, avec une dotation augmentée à 60 000 euros pour les gagnants.

Sur les 1 447 projets déposés en ligne à l'automne dernier, 747 ont été sélectionnés par les experts partenaires Mazars et Ticket for Change pour l'entrée en compétition. Ces projets sont à découvrir dès à présent sur la plate-forme web www.lafabriqueaviva.fr, sur laquelle le public est invité à voter pour désigner ses coups de cœur.

Grâce à une identification des projets facilitée (recherche par mots clés ou zones géographiques) les internautes pourront privilégier les idées qu'ils jugent innovantes, d'autres qui leur tiennent à cœur ou encore les projets de leur région.

Une remise de prix virtuelle devrait être organisée pour annoncer les gagnants : 3 par jurys locaux qui remporteront 60 000 € suite aux délibérations. Les jurys se tiendront les 9 et 23 mars ainsi que les 6, 22 et 29 avril prochain. Enfin, les 5 lauréats ayant obtenu la meilleure note dans leurs régions respectives auront la possibilité de venir défendre leur projet devant un jury national à Paris le 3 juin 2021- si la situation sanitaire le permet - pour tenter de remporter un gain supplémentaire de 100 000 euros, soit une dotation globale de 160 000 euros pour le Grand Gagnant.