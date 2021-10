ESS : L'Atelier lance un 1er Club des acheteurs responsables

Permettre aux grands comptes de développer leurs politiques d'achats responsables en faisant appel à des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) : tel est l'objectif du Club des acheteurs responsables pour l'ESS, qui propose de faciliter les flux d'affaires entre entrepreneurs sociaux et entreprises privées, les partenariats innovants et l'échange de bonnes pratiques.

Responsables des achats, de la RSE, des ressources humaines ou encore de l'innovation sont les publics concernés par le Club des acheteurs responsables pour l'ESS lancé en cette rentrée par l'Atelier (Centre de ressources régional de l'économie sociale et solidaire). Le lancement de ce club d'un genre nouveau permet de dévoiler l'offre de services aux grands comptes pour faciliter le développement de partenariats innovants avec les entrepreneurs sociaux franciliens.

« Ce club a été pensé comme un programme d'accompagnement pour permettre aux acheteurs et aux décideurs d'aller plus loin dans la mise en œuvre opérationnelle de leur stratégie d'achats responsables, en contractualisant avec des entrepreneurs sociaux, mais également comme un lieu d'échange de pratiques entre pairs », précise Arnaud Richard, président de l'Atelier et conseiller régional.

Le Club propose également d'accompagner les professionnels de l'ESS dans la formalisation de leur offre commerciale, la posture de négociation et le positionnement sur de nouveaux marchés.

« Les achats responsables sont de véritables leviers pour le développement des entreprises de l'ESS francilienne. L'Atelier doit en être un facilitateur », souligne Arnaud Richard.

Avec une riche programmation, jalonnée d'entretiens individuels, d'ateliers collectifs et de rencontres avec des entrepreneurs sociaux, ce club amènera acheteurs de grands comptes et dirigeants d'entreprises sociales à se rencontrer.

En Île-de-France, l'économie sociale et solidaire représente : 26 100 entreprises, soit 6,8 % des entreprises régionales

33 380 établissements employeurs, soit 7,4 % des établissements franciliens

393 000 salariés, soit 7,2 % de l'emploi total francilien

332 500 ETP, soit 6,8 % des ETP franciliens Source : Observatoire régional de l'ESS en IDF, d'après Insee - CLAP 2013.