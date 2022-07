Espèces : le nombre de points d'accès se stabilise

Selon un rapport publié récemment par la Banque de France, il y avait au total 73 802 points d'accès aux espèces à fin 2021, contre 73 976 fin 2020, soit une baisse de 0,2 %. Entre 2019 et 2020, leur nombre avait baissé de 3,2 %.

« Le maillage du territoire est globalement inchangé d'une année sur l'autre », a commenté la Banque de France, soulignant que, comme l'an passé, « plus de 99 % de la population métropolitaine, âgée de 15 ans et plus » disposait d'un moyen d'accès à moins de 15 minutes en voiture. Cette stabilisation est due au développement des points de retrait dans les commerces, qui représentent plus d'un tiers du total et ont progressé de 3,2 % en 2021, tandis que le nombre d'automates a diminué de 2 %.



Si le nombre total de distributeurs automatiques de billets (DAB) a diminué, il a augmenté de 4,7 % dans les communes de moins de 500 habitants, qui n'en concentrent cependant qu'une infime partie. Autre évolution notable, par rapport à fin 2020, le nombre de distributeurs indépendants a presque triplé avec 352 points en France métropolitaine. Trois opérateurs se répartissent le marché : les Américains Euronet et Brink's, ainsi que le Suédois Loomis.