Espaces de Coworking, espaces de travail flexibles : quels usages ?

Phénomène récent venu des États-Unis, la présence des tiers-lieux en Île-de-France ne fait que croître depuis dix ans. Espaces flexibles, bureaux, hôtels d’entreprise, espaces de coworking, ils répondent aussi à un changement des modes de travail. Ainsi, et afin de renforcer l’adéquation entre l’offre de tiers-lieux et les besoins des entreprises franciliennes, la CCI Paris Île-de-France formule des propositions selon quatre priorités. Tout d’abord, celle d’améliorer la lisibilité des différentes offres et modèles de tiers-lieux pour les entreprises utilisatrices, de renforcer la pérennité des modèles économiques des tiers-lieux situés dans les zones de moindre densité, ensuite puis de développer l’offre de tiers-lieux de production adaptée aux besoins des artisans, start-ups, TPE industrielles en Île-de-France. Enfin, la CCI veut soutenir le développement du télétravail dans des tiers-lieux en IDF.

Une augmentation de 620 à 1030 tiers-lieux en 10 ans !

Ce n’est pas encore une lame de fond, mais force est de constater que depuis plusieurs années, les tiers-lieux se développent donc de manière exponentielle en Île-de-France, et que les autorités doivent y répondre. Les facteurs à cela sont nombreux : crises de la pandémie ou de l’économie, difficulté pour les entreprises à prévoir les m² qui seront nécessaires à leurs activités, ou encore l’essor de l’entrepreneuriat. Un tableau qui a modifié la façon de travailler de certains secteurs aujourd’hui. Ainsi, les tiers-lieux sont des espaces flexibles, de coworking, hôtels d’entreprises ou simples bureaux, qui renvoient à ce changement. En Île-de-France, ils sont même passés en quatre ans de 620 à 1030, soit une hausse de 66 % (140 % pour le seul coworking, source Institut paris région). Ces espaces répondent donc à des évolutions de l’économie, comme le développement important de l’entrepreneuriat en Île-de-France. Malgré les avantages qu’ils offrent, leur développement se heurte à des limites liées à leur modèle économique, notamment dans les zones les moins denses de la région.

La CCI veut permettre l’utilisation de nouveaux tiers-lieux

Pas facile dans ces conditions de s’accorder sur une politique claire pour soutenir le phénomène. La CCI Paris Ile-de-France a choisi d’étudier les tiers-lieux susceptibles d’être utilisés par des entreprises. Autrement dit ceux parfois qualifiés de tiers-lieux d’activité ou tiers-lieux de travail. On y trouve des pépinières, incubateurs, hôtels d’entreprise, des structures qui accueillent et accompagnent les entreprises en création. On y trouve également les espaces de bureaux flexibles, destinés à accueillir des entreprises ou des salariés en télétravail, par exemple des espaces de coworking, des centres d’affaires, ainsi que des tiers-lieux dits de production (ateliers partagés, manufactures de proximité) où des professionnels (artisans, designers, etc.) partagent des outils de production.