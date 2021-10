ESCP Europe encourage les entrepreneurs de la filière artistique

Grâce à ce programme, les entrepreneurs de la filière artistique vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement intensif, suivi d’une bonne visibilité pour leurs créations au sein d’un lieu unique à Paris.



Ouvert à tous les porteurs de projet de la filière artistique : mode, publicité, architecture, cinéma, art, artisanat, musique, design, arts de la scène, édition, radio, vidéo ou culture, le programme Paris Factory Industries Créatives porte sur les fondamentaux à connaître en entrepreneuriat à savoir la stratégie, le marketing et la finance.



Organisé autour de 6 modules de 3 heures, Paris Factory Industries Créatives sera animé par trois professeurs de l’établissement : Jacqueline Fendt, directrice scientifique de la Chaire Entrepreneuriat, Sylvain Bureau, directeur de l’Option de spécialisation Entrepreneuriat et Martin Kupp, professeur associé.



Chaque module sera composé d’un atelier pratique en travail de groupe, d’un cours magistral et de plusieurs témoignages d’experts et d’entrepreneurs à succès.



Les participants devront défendre leur projet devant un jury de professionnels : investisseurs, entrepreneurs, organismes contribuant à la création d’entreprise en France et à l’étranger.



Ensuite, dès le mois de juin, un Pop-up store sera mis en place dans un lieu unique à Paris et pendant plusieurs semaines pour exposer les créations des participants.



N’attendez plus pour faire éclore vos talents !