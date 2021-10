Erigere s'implante à Villejuif

Elle permet ainsi à Erigere de financer sa première implantation à Villejuif, commune attractive du futur Grand Paris. Au sein de la résidence Stalingrad-Louis Aragon de 79 logements, 71 emplacements de stationnement en sous-sol, à proximité immédiate du métro Villejuif-Louis Aragon et de nombreux commerces, cette opération de livraison de 19 logements sociaux correspond à la nouvelle stratégie d'Erigere : s'implanter au cœur des bassins d'emploi, à proximité de réseaux de transports dense, pour un cadre de vie de qualité et attractif. Les 19 logements cumulent une surface habitable de 1 173 m2. Conçus par l'agence Cussac Architectes et réalisés par Kaufman & Broad, dans un style contemporain et végétalisé, chaque logement certifié RT 2012, allant du T2 au T5, bénéficie du chauffage collectif au gaz et d'un extérieur, balcon ou jardin. Dix neuf places de stationnement en sous-sol sont également prévues pour les logements à partir du T3.