Eric Knai promut Head of M&A

Preuve de l'importance stratégique de la France et de l'Europe sur le marché du M&A, c'est un français qui a été choisi pour diriger le M&A international d'Eversheds Sutherland.

Cette nomination intervient à un moment de très forte croissance de l'activité M&A à l'échelle internationale et alors que la demande de la clientèle internationale d'Eversheds Sutherland en matière de conseils stratégiques sur des transactions multi-juridictionnelles complexes est en constante augmentation.

Eric saura apporter son expérience en tant que praticien reconnu en M&A, ainsi qu'une approche dynamique, inclusive et entrepreneuriale de la direction de plus de 500 avocats spécialisés en fusions et acquisitions au niveau international.

Résolument tourné vers la réussite entrepreneuriale, Eric apporte des conseils à forte valeur ajoutée jusqu'en post-opération, au service de transactions créatrices de valeur.

« Eric travaillera en étroite collaboration avec tous les spécialistes en fusions-acquisitions du cabinet afin de développer notre proposition de valeur sur le marché, notamment sur les opérations complexes ou stratégiques. Le secteur a connu un regain d'activité en début d'année et nous pensons que cette situation va s'accélérer. C'est pourquoi il est important que nous renforcions notre offre avec un leadership collaboratif fort pour nous assurer que nous évoluons avec le marché et continuons à répondre de manière cohérente aux besoins de nos clients », commente Keri Rees, co-responsable Global Corporate and Commercial Practice Group d'Eversheds Sutherland.

International du fait de son histoire personnelle, trilingue, Eric se distingue par sa capacité à transcender les frontières culturelles et les traditions juridiques. Expert du cross-border M&A, Eric coordonnera ainsi l'ensemble des associés européens, asiatiques, africains et sud-américains d'Eversheds Sutherland et collaborera avec Robert Copps, responsable des fusions et acquisitions pour les Etats-Unis.

« Je me réjouis de diriger l'équipe internationale afin de continuer à offrir à nos clients une expérience exceptionnelle et intégrée en matière de fusions-acquisitions et, par ailleurs, de renforcer ces relations grâce à notre rôle de conseiller de confiance d'envergure mondiale. En travaillant en étroite collaboration avec Robert et l'ensemble de l'équipe, j'ai l'intention d'élargir de manière proactive notre offre de services, en nous positionnant comme un cabinet de référence pour les fusions-acquisitions dans le monde entier », déclare Eric Knai.

Eric a, enfin, à cœur de renforcer l'attractivité d'Eversheds Sutherland. Il souhaite notamment se concentrer sur les questions liées à l'inclusion, à la diversité et à la fierté d'appartenance à Eversheds, pour continuer à attirer les meilleurs profils.