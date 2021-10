Eric Dupond-Moretti loue un budget “historique” pour la Justice

« C'est la première fois en 25 ans que le budget de la Justice augmente autant », a souligné, au cours d'une conférence de presse, le ministre qui est par ailleurs visé par une fronde des magistrats.

La Justice fait partie des gagnants du projet de budget de 2021 et voit ses ressources augmenter de 607 millions d'euros. C'est davantage que ce qui était prévu par le document préparatoire publié en juillet, qui faisait état d'une hausse de 5,9 % (soit 450 millions d'euros).

« Je suis allé chercher ce budget avec les dents », a affirmé M. Dupond-Moretti en expliquant avoir reçu « une attention toute particulière » du Premier ministre Jean Castex.

Ce budget, a précisé le ministre de la Justice, est « hors plan de relance ». Dans le détail, le budget va permettre 2 450 recrutements nets au cours de l'année 2021. Il s'agira de 1 100 recrues pour les tribunaux et de 1 200 renforts pour l'administration pénitentiaire ainsi que plus d'une centaine de personnels supplémentaires pour la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a précisé le ministre.

L'objectif, a indiqué le garde des Sceaux, est « de juger plus vite et mieux et de faire exécuter les peines plus rapidement et plus efficacement ».

Concernant la "justice de proximité", mise en avant par Jean Castex lors de son discours de politique générale pour mieux traiter les infractions du quotidien, M. Dupond-Moretti a indiqué que son ministère disposerait de 200 millions d'euros pour la mettre en œuvre.

Ce budget « exceptionnel » de la Justice permettra également d'investir « plus encore » dans l'immobilier pour améliorer l'état des tribunaux.

Concernant l'administration pénitentiaire, Eric Dupond-Moretti a annoncé une hausse de 9 % des crédits. Un total de 3,3 milliards d'euros seront disponibles pour recruter des surveillants, poursuivre la construction de prisons et améliorer la sécurité pénitentiaire, a-t-il énuméré.

La PJJ va bénéficier d'une augmentation de crédits de paiement de 7 %, soit 50 millions d'euros supplémentaires.

Pour « faciliter l'accès de tous à la justice », M. Dupond-Moretti a annoncé une hausse de 10 % (soit 55 millions d'euros supplémentaires) des moyens pour l'aide juridictionnelle (AJ).