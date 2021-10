Eric Berger élu président du Medef Ile-de-France

Après des études commerciales et de sciences économiques, Eric Berger a accompli toute sa carrière dans le monde des Travaux Publics à l'export (20 ans) et en France. Eric Berger est avant tout un manager, chef d'entreprise qui est convaincu que sans création de valeur, le progrès social ne peut aller de l'avant.

Durant 10 ans, il a été président de la FRTP IDF (Fédération régionale des travaux publics d'Ile-de-France). Il est administrateur de la FNTP (Fédération nationale des travaux publics). Depuis 2004, il est Conseiller et membre du bureau du Ceser IDF (Conseil économique, social et environnemental de la Région Ile-de-France).

Eric Berger a remporté l’élection en mettant en avant « un Medef Ile-de-France fier de ses valeurs, ouvert et fédérateur ; une présidence participative qui coordonne, arbitre et responsabilise chacun des mandataires pour que la feuille de route écrite ensemble soit respectée ; la confirmation du rôle du Medef Ile-de-France dans le domaine d’expertise sur les grands dossiers de la région capitale : la Métropole, le transport, le logement, la compétitivité, l’emploi et la formation ».