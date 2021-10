Éric Berger élu président du Ceser Île-de-France

Membre du Ceser depuis 2004, Éric Berger représente le Medef Île-de-France au sein du 1er collège. Il a annoncé qu'il démissionnerait de ce mandat après son élection à la présidence du Ceser.

Éric Berger souhaite un Ceser dynamique, inclusif et contributif. Il a mis en exergue les enjeux de la nouvelle mandature, notamment en termes d'évolution de la gouvernance territoriale.

Le président a rappelé la mission du Ceser : faire entendre la voix de la société civile et éclairer l'exécutif régional par ses préconisations. « Le Ceser peut être le lieu où on prend en compte l'ensemble des expressions venues des organisations ou associations dont nous sommes issus ».

Il a annoncé trois sujets prioritaires sur lesquels le Ceser Île-de-France aura à « anticiper et proposer » : une Région verte, une Région de plein-emploi et une Région de bien-être territorial. Enfin, il a appelé à plus de liens avec les Franciliens. Éric Berger succède à Jean-Louis Girodot, président de 2013 à 2017. Lors de cette séance plénière, quatre vice-présidents ont également été élus par l'assemblée :

· Gérard Delmas (1er collège, Chambre de commerce et d'industrie Paris Île-de-France)

· Dominique Ruffié (2e collège, Force ouvrière Île-de-France)

· Éric Forti (3e collège, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire)

· Jean-François Dalaise (4e collège, personnalité qualifiée nommée par le préfet de région).