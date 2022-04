Éric Baroin nommé président de Fiducial Legal By Lamy

En fonction depuis le 1er janvier dernier, il succède à Philippe Geninqui continuera à apporter son expérience au cabinet au sein du Comex de 7 associés en charge de la mise en œuvre de la stratégie du cabinet d'avocats lyonnais.

Après un renforcement significatif tant du bureau de Lyon que du bureau de Paris au cours des deux dernières années marquées par l’intégration d’équipes ciblées de premier plan en droit public, en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la concurrence, Fiducial Legal By Lamy confirme son fort développement en France et à l’international.

Le cabinet d'avocats souhaite poursuivre ce développement grâce à la promotion des talents internes et au renforcement des équipes existantes qui permettent par leur travail pluridisciplinaire d’apporter à nos clients des solutions pratiques à des problématiques de plus en plus complexes.