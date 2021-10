ERDF et la FPI simplifient les raccordements

Tout comme ERDF, les adhérents de la FPI, sont confrontés aux évolutions réglementaires dans les domaines de l’énergie, de l’urbanisme, et de la maîtrise de l’énergie (respect de la réglementation thermique 2012, dynamiques de développement durable). C’est pourquoi les deux parties ont décidé de définir un cadre général de coopération afin de renforcer les bases de leur coopération. L’objet de cette convention de partenariat est d’améliorer concrètement l’efficacité des échanges et la qualité de service rendue par ERDF aux adhérents de la FPI et à leurs clients.

Raccordement des bâtiments neufs

ERDF s’est engagée dans la simplification de ses démarches et dans la réduction des délais de raccordements. Ceci passe par différents moyens, dont notamment :

- L’optimisation de son offre de raccordement avec notamment la mise en place d’Agences de Raccordement Electricité, la désignation d’un Interlocuteur Raccordement pour chaque demande de raccordement dans le but d’accompagner le promoteur immobilier dans ses démarches le plus en amont possible et de pouvoir raccorder l’opération à la date souhaitée, et la proposition d’une mise en service groupée.

- La mise à disposition progressive d’un portail internet « ERDF Connect’ » permettant de déposer en ligne les demandes de raccordement et de donner une meilleure visibilité sur les différentes étapes de la démarche.

Une expérimentation pour améliorer la satisfaction client : « l’Accompagnement Multi-raccordements »

Ce nouveau service expérimental payant destiné aux promoteurs immobiliers, consiste à apporter un accompagnement personnalisé ainsi qu’un suivi et une gestion proactive de l’ensemble des projets immobiliers et des demandes de raccordement des promoteurs immobiliers. ERDF déploiera progressivement ce service dans les régions sur une période de 18 mois. La FPI et ERDF assureront un suivi de cette expérimentation et en cas de pleine satisfaction des parties de ce service, les modalités de pérennisation de cette expérimentation seront examinées avec la Commission de Régulation de l’Energie. (CRE)