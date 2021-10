Erasmus pour jeunes entrepreneurs : une opportunité unique d'échanges entre entrepreneurs européens

Un programme d’échanges gagnant-gagnant

Cofinancé par la Commission européenne, ce programme baptisé "Erasmus for young entrepreneurs" (EYE) vise à aider les nouveaux entrepreneurs à acquérir et développer les compétences nécessaires à la gestion d’une entreprise à travers un séjour chez un entrepreneur expérimenté dans un autre Etat de l’Union européenne.

« Encourager les jeunes entrepreneurs à se lancer dans l’aventure aux côtés de leurs voisins européens, améliorer leurs compétences, développer des contacts… le programme EYE accompagne des porteurs de projet et des entreprises ayant moins de 3 ans, sans condition de secteur d’activité ou de zone géographique » explique Pamela Fombuena, chargée de projets européens à la CCI Paris Ile-de-France. « C’est vraiment une belle opportunité d’échanges d’expériences et de réseautage pour l’entrepreneur d’accueil comme pour le jeune entrepreneur, une opération gagnant-gagnant ».

Avantages pour les jeunes entrepreneurs

Pour optimiser le processus, la CCI Paris Ile-de-France met en relation les entreprises d’accueil et les jeunes entrepreneurs qui ont un intérêt à travailler ensemble. Cette expérience leur permet d’apprendre à se connaître et ainsi d’initier une coopération commerciale ou technologique.

« Nous étudions, d’une part le projet de l’entrepreneur en herbe, il faut qu’il soit viable, avec un véritable business plan, et d’autre part l’intérêt pour le candidat de participer au programme pour un développement à l’international de son entreprise », expose Pamela Fombuena. Le jeune entrepreneur acquiert de l’expérience, un réseau, il découvre un nouveau marché et développe ses compétences entrepreneuriales sur une période d'un à six mois. Il reçoit une indemnité mensuelle qui varie en fonction du pays d’accueil.

Entreprises d’accueil, vivez une expérience unique

L’entrepreneur d’accueil ne reçoit pas de bourse, il bénéficie de la culture, du réseau de contacts et des connaissances du jeune entrepreneur qu’il reçoit. Le programme permet également de tester des compétences techniques dans l’entreprise. « Par exemple, si une entreprise a besoin de compétences en technologies de l’information, elle accueillera un entrepreneur doté de ces qualités et pourra ainsi juger de l’utilité de recruter un collaborateur spécialisé dans ce domaine », souligne Pamela Fombuena.

Etre entrepreneur d’accueil permet aussi de saisir des opportunités de coopération future avec le jeune entrepreneur. « L’objectif est que l’entreprise d’accueil et le jeune entrepreneur puissent à terme collaborer, en tant que client, fournisseur ou encore dans le cadre d'une joint-venture », conclut-elle.