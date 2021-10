Jusqu’au 31 août 2014, les poney‐clubs et centres équestres de France proposent de s'initier aux plaisirs de l’équitation lors de six séances de découverte pour seulement 50 €. « Six séances pour mettre le pied à l’étrier », le slogan de l’opération résume la formule très accessible de ce programme d’initiation, mis en place par la Fédération Française d’Equitation.

Les six séances Equitation pour tous, permettent aux nouveaux cavaliers de découvrir l’univers des centres équestres et poney-clubs. Ils prennent contact avec les poneys et les chevaux. Séance après séance, ils apprennent à les connaître et à s’en occuper. En selle, ils sont guidés dans leur progression par un enseignant qui leur fait découvrir les joies et les bienfaits de la pratique régulière de ce sport nature riche du contact avec l’animal.

Véritable opportunité pour apprendre à monter à cheval, Equitation pour tous permet aux inscrits de tester cette activité sportive qui est le 3e sport préféré des Français.