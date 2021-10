Equitation : Championnat d'Europe de Concours complet jeunes

Environ 15 000 personnes sont attendues pour l'incontournable rendez-vous "équitation" de la rentrée : le Championnat d’Europe de Concours Complet Jeunes à Jardy.

Au programme :

- Lundi 9 et mardi 10 septembre : arrivée des cavaliers et des chevaux ;

- Mercredi 11 septembre : visite vétérinaire et cérémonie d’ouverture ;

- Jeudi 12 septembre : épreuve de dressage - 1er jour ;

- Vendredi 13 septembre : épreuve de dressage - 2e jour ;

- Samedi 14 septembre : épreuve de cross ;

- Dimanche 15 septembre : épreuve de saut d’obstacles et remises des prix.

Le département des Hauts-de-Seine a alloué une subvention de 46 750 € à l’association Gotequi pour l’organisation de cet événement de la rentrée.