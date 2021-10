Epson : quels « choix écologiques » sur le développement durable en 2020 ?

Dans un rapport non financier de 48 pages, Epson détaille avec précision les mesures qu'il a mis en œuvre pour l'ensemble de ses opérations dans la zone EMEA en matière de durabilité et de RSE. En effet, au cours de l'année 2020, Epson a fait des progrès significatifs pour rendre ses activités commerciales conformes aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, un engagement pris à la suite de la signature de l'Accord de Paris en 2016 et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

« Le rapport d'Epson « Les choix écologiques » garantit à nos clients que nous prenons toutes les mesures possibles pour atteindre la durabilité dans toutes nos opérations européennes. Le développement durable, inscrit dans notre ADN, est présent dans tout ce que nous entreprenons. Cela consiste à aborder et à améliorer constamment chaque aspect de notre empreinte globale, de nos processus de fabrication et de distribution à l'utilisation des ressources en passant par les comportements de nos collaborateurs. C'est une passion pour moi que de travailler avec nos clients, de comprendre leurs besoins et d'être à leur écoute. C'est primordial puisque nous travaillons continuellement à améliorer notre offre. Le rapport « Les choix écologiques » permet de garantir à nos clients qu'Epson accorde la plus haute importance à la question du développement durable et de l'avenir de notre planète. Nous pouvons tous faire un choix écologique. Ensemble, alors que nous faisons face aux défis de cette ‘‘nouvelle normalité'', nous devons collectivement redoubler d'efforts afin de faire les bons choix et de créer un avenir plus durable pour nos employés et notre planète. », a déclaré Kazuyoshi Yamamoto.

L'essentiel du rapport

Premier point important relaté par le rapport, Epson a obtenu le prix EcoVadis Platinum pour le développement durable, preuve que l'entreprise répond aux normes les plus élevées en matière de droits de l'Homme, de social, d'environnement, d'éthique et d'achats responsables. Epson se place ainsi parmi le top 1 % des meilleures entreprises de son secteur. Par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre émises par employé ont diminué de 8,56 % et les émissions de catégorie 1 et 2 ont été réduites de 18 %, soit l'équivalent de 485 753 tonnes d'émissions de CO2.

Le document relate également qu'Epson a recyclé 23 700 tonnes de matériaux, comme des piles, du papier, du bois, du plastique et des déchets d'équipements électriques, que tous ses bâtiments sont alimentés à 100 % par de l'énergie renouvelable et que la vente de plus de 50 millions d'imprimantes EcoTank sans cartouche lui a permis d'économiser 1,1 million de tonnes de consommables à base de plastique.

En outre, Epson s'est engagé auprès de plus de 11 000 étudiants de tous âges dans le cadre de son programme « New Horizons », en leur présentant une technologie durable et en les encourageant à atteindre leurs objectifs de carrière, ainsi que comme partenaire technologique du programme de mise en œuvre des Villes intelligentes durables de l'ONU pour l'utilisation de la technologie afin d'atteindre les ODD dans les villes du monde entier.

« Faire le bon choix pour notre avenir, c'est la ligne directrice de notre rapport. La demande en matière de produits et de services plus écoresponsables n'a jamais été aussi forte, et c'est particulièrement vrai pour la jeune génération qui regarde l'avenir avec inquiétude. Leur intérêt pour le développement durable oblige les entreprises à s'adapter, et c'est une bonne chose. Les marques qui ne partagent pas leurs valeurs ou qui ne font pas preuve du même sens de l'urgence qu'eux n'ont pas d'avenir à long terme. Epson s'engage pleinement à respecter les ODD. Ils sont intégrés à nos plans à moyen et long terme ; ils sont la boussole de notre entreprise et définissent la direction de toutes nos actions en matière de développement durable. Notre rapport « Les choix écologiques » montre de manière précise et transparente la façon dont nous continuons à respecter notre engagement pour un avenir durable à long terme. Nous avons encore beaucoup à faire. En tant que professionnels et en tant qu'individus, nous devons montrer que nous sommes engagés, responsables et transparents. Chez Epson, nous nous engageons à un leadership éthique et à une bonne gouvernance par le biais de stratégies reposant sur la création de valeur et d'actions positives pour une entreprise durable dans un monde meilleur. », a ajouté Henning Ohlsson, directeur RSE et développement durable d'Epson Europe.