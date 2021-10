Épopée, premier accélérateur d'impact dans les territoires

Ronan Le Moal et Charles Cabillic sont les co-fondateurs d'Épopée, le premier accélérateur d'impact local, une entreprise d'investissement au service des entrepreneurs et des territoires qui vise à « réinvestir les territoires » en y accompagnant les entrepreneurs à travers deux leviers complémentaires que sont l'investissement financier et l'accompagnement entrepreneurial.

C'est dans un contexte de crise sanitaire, accélératrice d'un besoin de transition écologique, digitale et solidaire, et révélatrice de l'importance des territoires, de la nécessité de mettre fin à l'hyperconcentration et du rôle accru du digital, que Ronan Le Moal, ancien directeur général du groupe ARKEA, et Charles Cabillic, fondateur de 5 entreprises en 15 ans et président de West Web Valley, ont allié leurs expertises pour co-fonder Épopée.

« Épopée s'engage pour la déconcentration et le développement des territoires dans un esprit de « faiseurs », en accompagnant les acteurs et les entreprises des territoires. C'est en fédérant toutes les énergies - secteurs public, privé, société civile, que nous pourrons relever les défis de la décennie : ce qui nous attend post-crise n'est pas une simple relance, mais bien une refondation structurelle de nos modèles économiques et sociaux, qui puisse allier performance, planète et personnes. », explique Ronan Le Moal.

« Aujourd'hui, avec les progrès technologiques, il doit être possible de vivre et travailler là où l'on est bien, en conciliant exigence professionnelle et qualité de vie. Cela suppose d'avoir en territoire un écosystème adapté - des entreprises qui peuvent naître, grandir et rester en territoires, une forte innovation digitale, des infrastructures et des lieux conçus pour accueillir et porter cette activité, mais aussi une mobilité profondément réinventée, durable, choisie, pour connecter les territoires entre eux. C'est la vocation d'ÉPOPÉE que de créer et soutenir ces écosystèmes. », ajoute Charles Cabillic, co-fondateur.

Valeurs communes

Épopée est le fruit du partage de convictions communes par les deux co-fondateurs. Pour eux, seule la performance permet d'avoir durablement de l'impact. Le développement des entreprises en région est une solution majeure aux enjeux actuels puisqu'il permet la création d'emplois directs et indirects et se veut une réponse aux enjeux environnementaux.

Ils estiment également que faire grandir l'emploi en région suppose une intimité forte avec les écosystèmes locaux, qui se caractère par une présence de terrain et une animation des écosystèmes économiques.

Enfin, parce qu'accompagner les écosystèmes locaux suppose d'adresser de multiples problématiques, ils ambitionnent de créer des modèles d'affaires adaptés aux nouveaux enjeux en terme de business model, d'accompagner les transmissions d'entreprises et d'assurer des infrastructures de haut niveau et durables.

De ce fait, Épopée poursuit deux objectifs : générer un impact fort à l'échelon local, en créant des emplois et en améliorant la qualité de vie, et contribuer directement à la transition économique, écologique et sociétale, dans la droite ligne de l'Agenda 2030 des Nations-Unies.

Pour réaliser ses ambitions, la société appuiera sa stratégie sur quatre verticales, dotées chacune de véhicules d'investissement.

Innovation et digital

Le digital est le présent et l'avenir de notre économie et de nombreux secteurs ont déjà entamé leur transformation numérique. Exemple concret, le secteur du e-commerce a multiplié son chiffre d'affaires par quatre en dix ans et représente déjà 11 % de la distribution française.

L'arrivée de nouveaux entrants digitaux et agiles accélère la concurrence entre les secteurs et oblige les entreprises traditionnelles à suivre le rythme, à se digitaliser à leur tour et ainsi à diversifier leurs revenus.

Cette transformation est devenue d'autant plus nécessaire que la crise sanitaire a propulsé au premier plan les services digitaux et les sociétés les plus digitalisées.

Par ailleurs, le digital est vecteur de facteurs forts de compétitivité pour les startups, comme l'immobilier, les salaires, la qualité de vie ou encore le pouvoir d'achat, et doit d'autant plus concerner celles en région, afin de dynamiser tous les territoires.

Pour toutes ces raisons, Épopée agira pour le développement de startups à impact en région, associé à un fonds « Épopée West Web Valley 2 » dans le cadre de FrenchTech Accélération, de 50 à 60 millions d'euros.

Transition des PME et ETI

S'agissant de la transition des PME et ETI, la société souhaite répondre à deux enjeux majeurs pour les régions français que sont faciliter la transmission des entreprises et éviter la disposition de celles solides ainsi que dynamiser le tissu des PME/ETI françaises, notamment en s'inspirant du Mittelstand allemand.

Parmi les solutions avancées par les co-fondateurs, développer le tiers ouest de la France, qui comptabilise 18 % des investissements en capital-transmission et capital-développement et demeure une zone entrepreneuriale très florissante dans divers secteurs : l'agro-alimentaire en Bretagne et en Normandie, l'industrie en Vendée ou encore l'ingénierie dans le sud-Ouest.

Pour développer ce qu'ils appellent des « champions régionaux », les PME et ETI doivent entamer une transformation qui assoira leur durabilité, se digitaliser et s'ouvrir à l'international.

Dès lors, un fonds doté de 120 à 140 millions d'euros participera à la croissance des PME/ETI et à leur transition digitale et écologique.

Développement de l'immobilier

Les co-fondateurs souhaitent favoriser le développement d'infrastructures d'immobilier d'entreprises 4.0, associé à un premier fonds d'environ 100 millions d'euros. En effet, l'immobilier de bureaux en région est en forte croissance, et de façon continue, depuis dix ans. Une tendance telle que l'investissement en région surpasse celui à Paris. 2019 a d'ailleurs été une année record pour l'immobilier de bureaux régional.

De même, l'immobilier d'activités et d'entrepôt fait preuve d'une croissance similaire, voire plus forte.

Il est donc indispensable d'exploiter tout le potentiel immobilier des villes moyennes et des petites métropoles ainsi que d'assurer une tendance à l'investissement sur le long terme.

Fonds de dotation Épopée

Le fonds de dotation d'Epopée, qui accompagne tout l'écosystème régional sous des formes adaptées, poursuit deux objectifs : soutenir la réimplantation des activités (services et commerces) de 1ère nécessité dans les villages du Grand Ouest, favorisant la création d'emploi, et permettre aux acteurs locaux de concrétiser des projets adaptés aux enjeux e leur territoire et d'y maintenir une dynamique sociale.

Le fonds bénéficiera à tout projet de création d'entreprise, de coopérative ou d'association souhaitant créer un commerce ou une action dans un village de Bretagne. Un tel projet permet une mobilisation forte des habitants autour d'un projet pour leur commune.

Les projets seront sélectionnés selon cinq critères que sont la réponse à un besoin de la commune, la viabilité économique, la qualité du porteur de projet, le nombre et la qualité des emplois créés ainsi que l'impact en matière de développement économique et social.

Dans un premier temps, l'action de la société se concentrera dans le Grand-Ouest avant de s'ouvrir à d'autres territoires. ÉPOPÉE alliera investissement, accompagnement et accélération pour développer des leaders durables de leur filière et ancrer leurs centres de décisions et leurs emplois dans les régions.