Epicery.com poursuit son développement

Plateforme de e-commerce, Epicery.com propose aux commerçants de bouche (bouchers, poissonniers, primeurs, fromagers…), aux fleuristes et aux restaurateurs de créer leur propre boutique en ligne en moins de 48 heures. Elle leur offre ainsi la possibilité de faire livrer leurs clients en moins d’une heure ou de bénéficier du “click & collect“.

Forte d'une communauté de plus de 1 000 commerçants partenaires, cette jeune start-up, rachetée l’an passé par La Poste, est déjà présente dans cinq grandes villes (Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et Toulouse). Elle va continuer à opérer son déploiement sur le plan national et en Seine-et-Marne notamment. Epicery a, en effet, pour objectif de nouer 3 000 nouveaux partenariats et d'atteindre un volume d'affaires de 250 millions d'euros d'ici à 2025.

Epicery propose deux nouveaux services : “La Table“, sélection de restaurants pépites de quartier (200 recensés actuellement) et “Des Marchés“, offre qui permet aux personnes n’ayant pas le temps de sillonner les étals des marchés d'acheter du bon et du local. Les clients d’Epicery peuvent aussi remplir leurs cabas simultanément chez les commerçants d'un même marché.

www.epicery.com