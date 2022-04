Eolien : BCTG Avocats conseille Mirova et RIVE Private Investment

BCTG Avocats a accompagné les fonds Mirova Eurofideme 3 et Mirova Eurofideme 4, gérés par la société Mirova, société de gestion dédiée à l’investissement à impact, et les véhicules Rive Aufwinf II et Etraph Finance SCA conseillés par Rive Private Investment, acteur d'investissement indépendant spécialisé dans les infrastructures, dans le cadre de la cession conjointe de six parcs éoliens au groupe suisse BKW coté au Six Swiss Exchange.

Situés dans le nord de la France, ces parcs construits entre septembre 2017 et août 2021 représentent une puissance installée totale de 105,7 mégawatts (MW), soit plus de 250 GWh d’électricité verte injectée chaque année dans le réseau.

Alain de Rougé, associé, et Alexandra Carpentier sont intervenus auprès des fonds MIROVA et RIVE PRIVATE INVESTMENT.

L’acquéreur, BKW, était conseillé par Ravetto Associés (Anne-Laure Proisy, associée, et Antoine Guyomard).

Sont également intervenus dans cette opération Augusta & Co. (Romane Guitard, Michael Rice et Thibault Ancey), en tant que conseil financier des vendeurs, et le cabinet Watson Farley & WIilliams LLP (Laurence Martinez-Bellet, associée, et Léna Le Falher) en tant que conseil d’Unicredit Bank AG, prêteur au titre des financements accordés à deux des sociétés de projet cibles antérieurement à l’opération.