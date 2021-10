Environ 21 000 entreprises ont eu recours au prêt garanti par l'Etat

Avec un montant moyen de 135 000 euros accordé par entreprise, ce sont "déjà 3,8 milliards d'euros" qui ont été mobilisés par les banques via ce dispositif, a détaillé le ministre sur Radio Classique. Pour aider les entreprises à passer le choc du confinement, l'Etat a annoncé qu'il allait garantir jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts bancaires, soit l'équivalent de 15 % du produit intérieur brut (PIB) français. “Les prêts garantis par l'Etat sont un immense succès. (...) C'est la preuve que nous avons touché juste: le premier problème des entreprises françaises était un problème de trésorerie", dans cette crise a défendu Bruno Le Maire. Il a toutefois reconnu que "des difficultés" peuvent exister çà et là, citant l'exemple de dirigeants de PME à qui on a demandé de "s'engager sur leur patrimoine personnel pour obtenir un prêt". "C'est inacceptable", a jugé Bruno Le Maire, qui affirme que ses services règlent ces situations "en bonne intelligence" avec la Fédération bancaire française et la banque publique Bpifrance.