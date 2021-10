Envie d'ailleurs, le 23 septembre…

Job Dating, témoignages d'entreprises, talk-show avec des représentants du territoire, cette journée permettra aux Franciliennes et aux Franciliens de rencontrer ceux qui font de Limoges Métropole une terre d'innovation et d'industrie sur des thématiques modernes. Les salariés auront ainsi la possibilité de postuler à des offres d'emploi et de rencontrer leurs futurs recruteurs. En effet, l'industrie, le numérique, et les filières d'excellence que sont la céramique, l'électronique, la photonique et les hyperfréquences, l'eau, la santé humaine, animale et végétale offrent de nombreuses perspectives professionnelles sur le territoire de Limoges métropole.

Un accompagnement à l'installation sur-mesure sera également proposé. Recherche de logement, visite de la ville, emploi du conjoint, tout est mis en œuvre pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants.