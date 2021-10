Entreprises européennes : le défi américain de la compliance

Cette année, le Master 2 de droit des affaires et management-gestion de Paris 2 a vu les choses en grand. Il a organisé, en partenariat avec l’AFJE, LexisNexis et Adage, un colloque qui promet d’être intéressant. Un panel varié de professionnels sera réuni dans la salle des Conseils et la salle des Fêtes de l’Université Panthéon-Assas, 12 place du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris.

Parmi les intervenants seront présents :

Le professeur Daniel Tricot , président honoraire de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation

, président honoraire de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation Le professeur Antoine Gaudemet , co-directeur du master 2 / MBA Droit des Affaires et Management

, co-directeur du master 2 / MBA Droit des Affaires et Management Maître Laurent Cohen-Tanugi , monitor d'Alcatel-Lucent

, monitor d'Alcatel-Lucent François Badie , directeur du Service Central de Prévention de la Corruption du Ministère de la Justice

, directeur du Service Central de Prévention de la Corruption du Ministère de la Justice Jean-Christophe Alquier , spécialiste de la communication de crise

, spécialiste de la communication de crise Nicola Bonucci , directeur des Affaires juridiques de l'OCDE

, directeur des Affaires juridiques de l'OCDE Mais aussi des universitaires, des avocats, des directeurs juridiques, des communicants, des magistrats et des politiques.

Le colloque qui débutera à 14h30 se clôturera dans la salle des Conseils à 18h et se poursuivra amicalement par un cocktail dans l’appartement Décanal.