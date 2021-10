Entreprise : protocole national de déconfinement pour protéger la santé des salariés

Parce que la reprise de l'activité économique ne peut se faire que dans le strict respect de la protection de la santé des salariés, le ministère du Travail vient de publier un protocole national de déconfinement. Son objectif : aider et accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur secteur d'activité ou leur situation géographique, à organiser leur reprise d'activité tout en assurant la protection de leurs salariés, par le respect de règles universelles.

Le protocole énonce la doctrine générale de protection collective à mettre en place par les employeurs du secteur privé. A la demande des partenaires sociaux, il s'accompagnera de nouveaux guides métiers, prochainement publiés sur le site du ministère du Travail où près d'une cinquantaine sont déjà disponibles.

« Nous devons accompagner toutes les entreprises pour que l'activité reprenne dans des conditions garantissant la santé et la sécurité des salariés. C'est une condition nécessaire au retour au travail à partir du 11 mai (..). », insiste Muriel Pénicaud, ministre du Travail.

Un protocole en sept parties

Les sept parties distinctes qui composent le protocole apportent des précisions relatives aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert, à la gestion des flux, aux équipements de protection individuelle, aux tests de dépistage mais également au protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés, à la prise de température et au nettoyage et à désinfection des locaux.