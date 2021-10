Entreprise : Pas de reprise durable sans retour de la confiance

Les entreprises demandent une clarification rapide des politiques fiscale et sociale, mais aussi l’adoption de mesures stables, favorables à la croissance et l’emploi.

Les résultats de la 38e enquête de conjoncture de la CCI Paris Ile-de-France réalisée du 9 au 27 septembre auprès de plus de 6 000 entreprises du territoire national par Médiamétrie révèlent que la situation financière reste très dégradée, éloignant toute reprise de l’investissement et des embauches dans les mois à venir, même si une lueur d’espoir se manifeste chez les dirigeants interrogés.

Conduite pendant une période dominée par des annonces incohérentes de nouvelles taxes (EBE, fiscalité écologique, cotisations retraites, apprentissage, etc.), l’enquête porte les traces de ce contexte. L’instabilité fiscale permanente conduit 57 % des PME à remettre en cause leurs décisions d’investissement et pour 52 % d’entre elles, leurs décisions d’embauche. Le discours officiel sur une politique réputée favorable aux entreprises est loin de convaincre.

Pourtant, les entreprises dans leur ensemble déclarent croire à un possible retour à la croissance malgré les problèmes qui demeurent, notamment les dysfonctionnements du marché du travail. En effet, bien que le taux de chômage soit toujours à des niveaux très élevés, 24 % des PME ont rencontré des difficultés pour recruter ces derniers mois, faute de candidats (28 %) ou d’une formation adéquate (21 %).

Quant aux problèmes de financement, 23 % des PME ont renoncé à demander un crédit à leurs banquiers, anticipant une réponse négative. 37 % ont par ailleurs constaté un allongement de leurs délais de paiement.

En Île-de-France, alors que la région capitale fait face à la concurrence acharnée des métropoles mondiales, Pierre-Antoine Gailly constate que les entreprises ne sont toujours pas sollicitées et entendues sur l‘avenir du Grand Paris, par exemple sur la question du logement. « A l’heure de redéfinir le fonctionnement de la métropole capitale, les entreprises et particulièrement les PME sont les grandes absentes du projet de loi, alors qu’elles sont les seules créatrices de richesse. »souligne le président de la CCI Paris Ile-de-France.