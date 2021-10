Entreprise : EBP réunit ses partenaires pour renforcer l'accompagnement des PME

“Les rendez-vous d'affaires organisés par le Groupe EBP auront lieu le 16 septembre 2021 au Palais des Congrès à Versailles. Plus de 300 participants sont attendus. L'objectif est de renforcer l'accompagnement des TPE et PME clientes d'EBP. La rencontre est destinée aux partenaires certifiés du Groupe. Elle permettra aux équipes EBP, d'échanger avec son réseau de revendeurs et d'intégrateurs, notamment autour de ses nouvelles innovations. EBP est depuis 1984 une entreprise spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion professionnelle.

Lors de ces conférences, de nombreuses thématiques en lien avec l'actualité seront évoquées. Parmi elles, “le bâtiment et la nouvelle génération de solutions”, “la digitalisation des processus de gestion” ou encore le “SaaS EBP, défis de la croissance et de l'accès aux données”. Les conférences auront lieu à Versailles, et la soirée de gala se tiendra dans le salon de l'Orangeraie du château de Versailles.

Grégoire Leclercq, directeur général délégué remercie ses partenaires qui permettent le fonctionnement de son entreprise : “L'accompagnement est, et a toujours été, au cœur de notre stratégie. Grâce à nos partenaires, nous pouvons tenir cette promesse de proximité et de qualité qui fondent notre ADN”.

Remise des trophées de l'année

Lors de cette journée, il sera également possible de visiter le « Village exposants » composé d'éditeurs partenaires. EBP profite également de cet évènement pour remettre les Trophées de l'année 2020 à ses meilleurs intégrateurs. 20 lauréats seront récompensés dans les quatre catégories suivantes :

Meilleurs Partenaires Petites Entreprises Régional

Meilleurs Partenaires Petites et Moyennes Entreprises Régional

Espoirs National Petites Entreprises

Espoirs National Petites et Moyennes Entreprises

Le programme de la journée et les inscriptions sont à retrouver sur le site d'EBP.