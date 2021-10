Entreprise : dégager de la trésorerie à court terme sans fragiliser sa relation client

Une certitude, les conséquences attendues de la crise seront majeures pour les acteurs économiques. Ainsi, afin d'apporter des éclairages sur les mesures prises pour amortir les effets de l'épidémie de Coronavirus et de partager les meilleures pratiques de nature à faciliter la poursuite de l'activité, Sage propose aux entreprises d'en savoir plus sur la gestion de la trésorerie.

En effet, à court terme, les TPE et les PME doivent être en capacité de mobiliser la trésorerie nécessaire pour traverser la crise sans fragiliser sa relation avec ses clients. Ainsi, parallèlement aux mesures de soutien immédiates aux entreprises en difficulté annoncées par le Gouvernement, d'autres options existent, pour décaler les paiements ou pour renflouer sa trésorerie.

Décaler les paiements

Les entreprises peuvent s'orienter vers différentes mesures pour décaler leurs paiements.

Elles peuvent tout d'abord solliciter le rééchelonnement des crédits bancaires. En cas de difficultés à rembourser les prêts bancaires, l'entreprise peut saisir l'un des 105 médiateurs du crédit présents sur le territoire français via le site de la Médiation du crédit. Dans les 48h, il prend contact, vérifie la recevabilité de la demande, définit un plan d'action, puis négocie avec les établissements financiers. Son rôle : trouver une solution qui convienne à l'ensemble des parties prenantes. Indépendant des évènements récents liés au Coronavirus, ce service est disponible toute l'année.

Par ailleurs, elles peuvent demander le report des charges. Afin de soulager la trésorerie immédiatement, il possible de bénéficier d'un report de charges en obtenant un délai de paiement sur tout ou partie des charges sociales ou en reportant le paiement des loyers, ainsi que des factures d'eau, de gaz et d'électricité.

Enfin, l'entreprise peut demander à son service des impôts des entreprises de décaler le règlement de ses échéances et a aussi la possibilité de suspendre ses mensualités pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière sur impots.gouv.fr. L'ensemble de ces reports se fait sans pénalité.

Si la situation de l'entreprise est critique, elle ne doit pas hésiter pas à demander une remise sur ses impôts directs.

Renflouer rapidement sa trésorerie

Les entreprises ont la possibilité de contracter un prêt de trésorerie garanti par l'État. En effet, ce dernier a débloqué 300 milliards d'euros afin de couvrir les nouveaux prêts accordés du 16 mars au 31 décembre 2020 aux entreprises de toutes tailles afin qu'elles poursuivent leur activité et qu'elles sauvent les emplois de leurs salariés. Pour faire cette demande, il leur suffit de contacter directement leur conseiller bancaire.

S'agissant des plus petites entreprises, la Banque publique d'investissement (BpiFrance) leur vient en aide en activant des mesures de soutien telles que l'octroi de la garantie Bpifrance pour les prêts de trésorerie ou la mise en place d'un prêt sans garantie sur 3 à 5 ans, allant jusqu'à 5 millions d'euros pour les PME et 30 millions d'euros pour les ETI.

Dans le cas où l'entreprise fait partie des petites entreprises, indépendants et micro-entrepreneurs les plus touchés par la crise du coronavirus, l'État et les régions ont créé un fonds de solidarité afin de l'aider à sécuriser à trésorerie à court terme. Une fois par mois, l'entreprise pourra ainsi toucher 1 500 euros. Pour en bénéficier, les entreprises doivent faire une déclaration sur le site de la DGFiP à partir du 31 mars et se trouver dans la situation où elles ont réalisé moins d'1 million d'euros de chiffres d'affaires et subi une fermeture administrative ou une perte de chiffre d'affaires de plus de 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019.

Par ailleurs, en cas de réduction ou suspension d'activité, le recours à l'activité partielle est un moyen efficace pour protéger sa trésorerie et les emplois de ses salariés. L'entreprise verse ainsi 70 % de leur salaire brut à ses employés (100 % pour les salaires équivalents ou inférieurs au Smic) et elle est remboursée par l'État, jusqu'à 6 927 euros bruts mensuels par salaire.

Enfin, les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement solide grâce aux experts-comptables qui se mobilisent pour elles, à travers la mise en place de dossiers thématiques sur le sujet, mais également de questions/réponses dédiées. La profession propose un service de consultations téléphoniques gratuites pour répondre à toute question fiscale ou sociale, disponible au 01 45 50 52 50, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

La profession a enfin instauré le dispositif Crédit 50K€ afin de soutenir les entreprises, facilitant l'accès au financement des TPE et PME en difficulté depuis le début de cette crise sanitaire. Un montant peut ainsi leur être octroyé afin d'assurer leur pérennité.