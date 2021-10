Entrepreneuses Plurielles, un concours pour célébrer l'entrepreneuriat féminin

«Nos actions, dont ce concours fait partie, visent à rendre les femmes plus confiantes, plus ambitieuses et ce via l'entrepreneuriat. Notre mission est de leur permettre de s'épanouir et de s'accomplir dans leur entreprise, sans difficulté liée au genre, à l'appartenance géographique, culturelle ou religieuse », explique Louiza Bougherara, présidente du réseau féminin.

En montrant des talents qualifiés de "féminins pluriels", qui peuvent servir d'exemples de réussite pour inspirer et encourager à entreprendre, le concours Akb se donne plusieurs objectifs à atteindre :

- valoriser les femmes des quartiers et/ou de la diversité à travers leur travail ;

- souligner et appuyer leur professionnalisme, leur parcours et leurs idées ;

- les soutenir dès les prémices de leur aventure entrepreneuriale ;

- partager des expériences de vie, de réussite qui ont valeur d'exemple.

Les précédentes éditions ont ainsi rassemblé près de 156 candidatures mais surtout réuni des dizaines de partenaires et récompensé 38 lauréates.

Cette année, et pour la première fois, une marraine s'engage pour la cause de l'entrepreneuriat féminin des quartiers. Il s'agit de l'entrepreneuse et chroniqueuse TV Hapsatou Sy. Elle présidera le jury lors de la finale le 5 mai à la fondation Deloitte, qui sera ouverte au public.

Sept finalistes originales

Suite aux candidatures, sept finalistes ont été retenues pour présenter leur entreprise lors de la finale. Les projets sélectionnés sont :

• Accès Médecin, porté par Fatimata Touré ;

•EbenUp, porté par Terena Coulibaly, Gaëlle Bonjean et Nadia Hmaid ;

• Just Married Collection, porté par Milly Addae et Jessica Agyenim ;

• Meet'n'Make, porté par Hanane Bey et Abdessamad El Mahrad ;

• Gang, porté par Anissa Lepré et Myriam Helaoui ;

• Envolées Gourmandes, porté par Nathalie Brigaud Ngoum ;

• Sanaa Kan, porté par Diaba Sacko.

Durant cette finale, les entrepreneuses pitcheront leur projet devant le jury et le public, qui devront les départager et décerner trois prix : grand prix du jury, meilleur espoir et coup de coeur du public.

Un jury exigeant et bienveillant

Les lauréates des précédentes éditions sont unanimes : pitcher lors de la finale est un exercice enrichissant, un vrai challenge qui se fait devant un jury toujours bienveillant. Cette bienveillance va de pair avec l'exigence des professionnels présents qui interrogent les finalistes sur la viabilité du projet, ses perspectives de croissance, ses faiblesses, ses données financières.

Cette année, le jury s'agrandit et il sera composé de :

• Valérie Barry Gandhi, responsable des programmes entrepreneuriat d'impact, HEC Paris - Centre d'Entrepreneuriat ;

• Guilène Bertin Perri, secrétaire générale de la Fondation Deloitte ;

• Sabrina Boucherit, fondatrice de Rézoé, réseau social des femmes entrepreneures ;

• Goretty Ferreira, directrice de l'Agence pour l'entreprenariat féminin ;

• Hadj Khelil, fondateur de Big Mama et Bionoor, fondateur de Connex'cité ;

• Marie Laure Sainte Croix, directrice des partenariats Cadres en mission ;

• Imaan M., fondatrice de la maison de couture Gulshaan et du projet Zafraan, lauréate du concours 2015.