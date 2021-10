Entrepreneurs : les nouveaux héros de la mythologie économique

Les médias se passionnent pour ces aventures commencées modestement dans un garage ou dans une chambre d'étudiants et qui se poursuivent au Nasdaq. L'entrepreneuriat ne se limite pas à ces belles histoires ; il prend de multiples formes, de la TPE à la multinationale, et s'inscrit dans des contextes aussi variés que la haute technologie ou l'économie sociale et solidaire.

Au cours des vingt dernières années, l'entrepreneuriat est devenu un véritable phénomène de société laissant penser que nous pourrions tous devenir entrepreneur. Si l'entrepreneuriat est avant tout une pratique, il s'agit aussi d'une discipline de plus en plus enseignée tant à l'université que dans les écoles de commerce et d'ingénieur. L'objectif de cet ouvrage est de proposer des grilles de lecture et des outils utiles aux porteurs de projet. Il s'adresse aux étudiants, aux porteurs de projet et aux spécialistes de l'accompagnement entrepreneurial.