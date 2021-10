Entrepreneurs en difficulté : Initiative France et 60 000 Rebonds se mobilisent

« Lorsque l'on entreprend, il est important de le faire sans craindre l'échec. Le rôle d'Initiative France est justement de permettre à tous d'entreprendre dans les meilleures conditions grâce à un dispositif d'accompagnement couplé à un financement qui permet de maximiser les chances de réussite. L'efficacité de ce modèle se mesure très concrètement par le taux de pérennité à trois ans des entreprises. Plus de neuf entreprises sur 10 soutenues trois ans plus tôt, sont ainsi toujours en activité. Mais, il convient aussi de prendre en compte ceux qui, malheureusement, ne rencontrent pas le même succès avec leur entreprise. Parce que chez Initiative France, nous souhaitons ne laisser personne sur le bord de la route, notre partenariat avec 60 000 rebonds prend tout son sens et va nous permettre d'accompagner au mieux ces entrepreneurs en difficulté », déclare Louis Schweitzer, président d'Initiative France.

« En France, l'échec est encore trop souvent stigmatisé et vécu comme un événement dévalorisant dont il est difficile de se relever. Cela est d'autant plus difficile que, dans la plupart des cas, c'est seul que l'entrepreneur doit faire le deuil de son entreprise et dépasser les sentiments négatifs de perte de confiance en soi, de culpabilité et de frustration. Cette solitude peut être fatale à toute volonté de rebâtir un projet entrepreneurial. Nous sommes donc très heureux de ce rapprochement avec Initiative France. Il va nous permettre de mutualiser nos actions respectives envers les entrepreneurs qui souhaitent rebondir en retentant l'aventure entrepreneuriale », annonce Guillaume Mulliez, président de 60 000 rebonds.

Des partenaires aux parcours d'accompagnement complémentaires

Qu'il s'agisse de créer une entreprise ou de se relever suite à un échec entrepreneurial, l'accompagnement joue un rôle primordial. Initiative France et 60 000 rebonds partagent justement des valeurs communes centrées sur l'humain (mobilisation d'experts, coachs, marraines ou parrains).

60 000 rebonds a pour mission de sortir de l'isolement les entrepreneurs post-liquidation en les aidant à construire un nouveau projet professionnel salarial ou entrepreneurial grâce à un accompagnement bénévole et à un coaching individuel.

De son côté, Initiative France a créé un modèle unique de soutien à l'entrepreneuriat. Celui-ci repose sur un prêt d'honneur sans intérêts ni garantie, associé à un accompagnement humain, facteur de pérennité des projets entrepreneuriaux. Chaque année, plus de 16 000 entreprises voient le jour avec l'appui de réseau avec un taux de pérennité à trois ans largement supérieur à la moyenne nationale (91 % pour les entrepreneurs accompagnés par le réseau Initiative France contre 70 % sans accompagnement, source Insee).

Mieux accompagner les démarches entrepreneuriales en difficulté

Via ce partenariat, Initiative France et 60 000 rebonds entendent unir leurs efforts et travailler en étroite collaboration pour permettre au plus grand nombre de se relever rapidement en cas d'échec et surtout aider tous ceux qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet de création. Dans ce cadre, les deux associations mutualiseront leurs savoir-faire, leurs réseaux et leurs ressources afin de déployer conjointement de nouvelles initiatives pour mieux accompagner leurs entrepreneurs dont les entreprises sont en difficulté.

60 000 rebonds mobilisera ses équipes pour apporter son expertise aux plateformes Initiative France, notamment en proposant à ses membres de devenir marraines ou parrains des entrepreneurs soutenus par le réseau. 60 000 rebonds orientera également ses entrepreneurs ayant un projet de rebond de type création ou reprise d'entreprise vers les plateformes Initiative afin de leur faire bénéficier d'un appui et d'un financement décisifs dans la construction de leur nouveau projet entrepreneurial. De la même manière, Initiative France orientera vers 60 0000 rebonds les entrepreneurs accompagnés par son réseau ayant connu la liquidation.

La mobilisation des deux réseaux permettra donc de soutenir encore plus efficacement les entrepreneurs en situation d'échec ou en grande difficulté en les accompagnant au mieux dans ces moments particulièrement difficiles.