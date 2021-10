Entrepreneurs, apprenez à développer votre activité en suivant des webinars

L'une des principales missions de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Paris Ile-de-France (IDF) réside dans l'accompagnement des entrepreneurs franciliens dans la réalisation de leur projet, par le biais notamment d'ateliers et de formations. S'adaptant à la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, la CCI a décidé de digitaliser ses ateliers et réunions en proposant des webinars gratuits.

Des webinars thématiques sont d'ores et déjà programmés jusqu'au 18 mai, afin d'aborder un maximum d'enjeux liés à la création d'entreprise. Grâce aux experts de la CCI Paris IDF, les créateurs bénéficieront de conseils juridiques et d'aides pour la conception d'un business plan ou encore pour la recherche de financement.

Calendrier

Un webinar sur le thème « Concevoir un business model adapté et valider ses hypothèses sur le terrain » se tiendra le 12 mai prochain à 10h. Il permettra d'identifier le contexte dans lequel l'entreprise est créée, les différents acteurs et son périmètre d'action.

Sur le thème « Elaborer son marketing-mix : définir une stratégie et la mettre en place opérationnellement », deux webinars sont prévus, le 21 avril et le 18 mai 2020, à 10h. Leur objectif est de permettre aux créateurs d'entreprise de comprendre la méthodologie pour analyser son marché, définir une stratégie marketing adaptée à ses objectifs et maîtriser les notions d'acquisition et de fidélisation clients.

Le 23 avril, à 10h, un webinar sera consacré à la création d'entreprise, sur le thème « Connaître les principes juridiques, fiscaux et sociaux de l'entreprise et du dirigeant ».

Parce que le choix de la forme juridique est important, il est nécessaire de savoir quels sont les avantages et inconvénients de chaque statut et celui choisir pour une meilleure optimisation fiscale et une protection du dirigeant. Cet atelier sera l'occasion de présenter les caractéristiques des principales formes juridiques et leur impacts sociaux et fiscaux.

Toujours sur la création d'entreprise, un atelier « Estimer les besoins financiers du projet et savoir arbitrer » est prévu le 28 avril 2020 à 10h. Ce webinar permettra d'identifier les besoins financiers, d'organiser les achats entre charges fixes, variables et investissement et de comprendre les grands principes de la gestion prévisionnelle d'une entreprise.

De même, un autre atelier, « Connaître les étapes incontournables de la création d'entreprise », se déroulera, le 5 mai 2020 10h et permettra, en 45 minutes, de découvrir les étapes incontournables pour réussir une création d'entreprise et identifier les organismes et accompagnements utiles.

Enfin, le 7 mai 2020 à 10h et le 14 mai 2020, à la même heure, deux webinars sont programmés pour aborder la reconversion professionnelle et l'utilisation outils digitaux pour construire son projet de création.