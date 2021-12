“Entrepreneuriat pour Tous” à Vitry-sur-Seine

La Tournée “Entrepreneuriat pour Tous” a repris la route à travers la France .

Lancée en 2019 par Bpifrance, cette Tournée valorise l’ensemble des écosystèmes de l’entrepreneuriat et célèbre l’énergie entrepreneuriale des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. La 16e étape se tient au Palais des Sports de Vitry- sur-Seine. A cette occasion, plusieurs dispositifs sont présentés et inaugurés, notamment le Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous, déployé dans six régions expérimentales en France.

».

Comme le souligne Marie Adeline-Peix, directrice exécutive en charge de l’action territoriale et des partenariats régionaux chez Bpifrance, « L’énergie entrepreneuriale se situe au cœur des territoires. Bpifrance Création s’appuie ainsi sur les acteurs du terrain dans ses équipes et avec ses partenaires pour être au plus près des entrepreneurs et répondre au mieux à leurs besoins. En relançant la tournée Entrepreneuriat Pour Tous, nous entrainons tous les acteurs locaux, engagés aux côtés des entrepreneurs, à promouvoirl’entrepreneuriat, notamment dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. »