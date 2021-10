Entrepreneuriat : plan de soutien 2021 entre Initiative France la fondation Philippe Descarpentries

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat. Près d'un créateur sur quatre financé et accompagné par le réseau Initiative France en 2020 est ainsi âgé de moins de 30 ans (Source : Observatoire Initiative France, Données 2020 / 23 % des porteurs de projets soutenus sont des jeunes -30 ans). Les jeunes sont capables d'entreprendre, même lorsqu'ils sont peu qualifiés, peu expérimentés ou demandeurs d'emploi. Ils sont cependant confrontés à des difficultés d'employabilité, un capital financier faible et contraint, une expérience limitée et un réseau de relations étroit.

Initiative France et ses 212 associations locales sont en capacité de leur apporter gratuitement et quel que soit leur parcours, les quatre actifs stratégiques pour réussir leur création ou reprise d'entreprise : la construction d'un projet solide, un financement adéquat par un prêt d'honneur à taux 0 et sans garantie personnelle, le conseil de professionnels dans la durée et des relations locales avec des alliés de proximité.

Partenaire d'Initiative France depuis 2017, la Fondation Philippe Descarpentries a souhaité en 2021 renforcer son soutien aux actions conduites par le réseau en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. La nouvelle convention prévoit 2 axes d'intervention prioritaires :

Aider les jeunes en difficulté et les accompagner en 2021 dans la création de leur entreprise, avec un objectif de 25 % de jeunes de -30 ans financés et accompagnés, dont 3.500 jeunes en recherche d'emplois Soutenir l'entrepreneuriat à impact en visant la labélisation « Entreprise Initiative Remarquable » de 250 projets portés par des jeunes entrepreneurs

« L'heure est grave. Avec cette crise qui perdure, la situation des jeunes devient de plus en plus préoccupante, voire critique. Par conséquent, au regard des actions menées avec succès par Initiative France en matière d'entrepreneuriat créateur d'emplois, le conseil d'administration de la Fondation Philippe Descarpentries a voulu renforcer son partenariat en augmentant sa dotation de façon significative. Ce soutien supplémentaire traduit une relation de confiance renouvelée dans l'équipe d'Initiative France, laquelle, nous l'avons constaté, n'a pas ménagé ses efforts l'année passée. Conclu sur une durée de trois ans et renouvelable, notre partenariat s'inscrit donc dans une ambition partagée sur le long terme », commente Lionel Tourtier, président de la Fondation Philippes Descarpentries.

« Soutenir l'entrepreneuriat des jeunes est un axe essentiel de notre action pour répondre à l'enjeu de la relance et au problème de l'emploi. Les jeunes sont fortement fragilisés par la crise sanitaire et économique mais ils témoignent d'un intérêt grandissant pour l'entrepreneuriat, veulent réinventer l'économie de demain et disposent d'une magnifique énergie. A nous de les aider à se lancer ou se relancer ! L'engagement fort de la Fondation Philippe Descarpentries à nos côtés va contribuer à intensifier notre action auprès des jeunes afin qu'ils soient encore plus nombreux à concrétiser et réussir leur projet d'entreprise », ajoute quant à lui Guillaume Pepy, président d'Initiative France.